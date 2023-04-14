На фронті загинув призер ЧС з важкої атлетики Ігор Дорошенко

Український спорт поніс чергову важку втрату. Під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики Ігор Дорошенко.

У мирний час Ігор Дорошенко ставав срібним призером чемпіонату Європи та вигравав "бронзу" чемпіонату світу з важкої атлетики серед юніорів. Уродженець Кривого Рогу мав звання майстра спорту міжнародного класу.

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Трагічну звістку про загибель Ігоря Дорошенка повідомила Федерація важкої атлетики України.

"Надійшла дуже сумна новина. 10 квітня від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики.

Він захищав нашу рідну країну від загарбників від самого початку повномасштабного вторгнення та поклав життя за нашу волю та свободу. Герої не вмирають! Слава Україні!", – йдеться у повідомленні Федерації важкої атлетики.

Що відомо про загиблого героя

Ігор Дорошенко став на захист Батьківщини на початку повномасштабної агресії Росії. Він вступив до лав ЗСУ, де служив кулеметником.

Під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки потрапив під артилерійський обстріл. Важкопораненого атлета евакуювали до Дніпра, але врятувати життя героя не вдалося. 10 квітня перестало битися серце Ігоря Дорошенка. У загиблого захисника України залишилися дружина та син.