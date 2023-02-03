На Харківщині попрощалися з відомим альпіністом, який загинув біля Соледара

Учора, 2 лютого, в Харкові попрощалися з відомим українським альпіністом Григорієм Григор'євим. Він загинув 21 січня між Бахмутом та Соледаром, захищаючи нашу Батьківщину.

Загиблому військовому було 35 років. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, чоловіка добре знали у місті та області.

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У Харкові попрощалися зі спортсменом, що загинув під Соледаром

Ба більше, Григорій Григор'єв був відомий і серед спортсменів з усієї України, які також вирішили пов'язати своє життя з висотою. Захисника України поховали на Алеї Героїв у місті Харків.

Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення взявся допомагати евакуювати людей. Коли багато містян та жителів області були розгублені, він ризикував та їхав у найгарячіші точки, щоб вивозити родини в безпеку,

– повідомила кореспондентка.

Відомо, що спортсмен пішов добровольцем в один зі спецпідрозділів, щоб боронити Батьківщину. Разом з Григорієм на одному з найгарячіших напрямків нашої оборони загинув його побратим і також спортсмен – Олександр Заколодний. Прощання з Олександром відбудеться найближчими днями у Харкові.

Що відомо про загиблих альпіністів

Григорій Григор'єв був кандидатом у майстри спорту зі скелелазіння, а також мав другий розряд з альпінізму.

Крім того, спортсмен працював над створенням сучасних парків у Харкові, які були б цікаві й молоді, й дорослим.

Олександр Заколодний був майстром спорту з альпінізму, кандидатом у майстри спорту зі скелелазіння та туризму. До того ж спортсмен був членом збірної команди України з альпінізму та віцепрезидентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.

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Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого героя.