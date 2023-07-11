Війна проти Росії забрала життя вихованця львівських Карпат Григорія Барчишина

На жаль, війна продовжує забирати життя українців. На передовій загинув колишній футболіст Григорій Барчишин.

Спортсмен із перших днів повномасштабного вторгнення боронив країну у лавах ЗСУ. Герой виконував бойові завдання та рятував поранених побратимів із небезпечних зон. Однак на 38-му році життя Григорія Барчишина назавжди обірвалось через ворожий артилерійський снаряд.

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Війна забирає найкращих

У загиблого колишнього футболіста залишились дружина та маленький син. Львівська асоціація футболу висловлює співчуття родині та близьким Григорія.

Після нападу р*шистів він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ. На жаль, батьки, дружина і маленький син не дочекалися його з поля бою…,

– йдеться у публікації.

Відзначимо, що ще 25 травня в автівку Барчишина потрапив ворожий снаряд. Понад місяць захисник вважався зниклим безвісти, адже тіло військового не могли знайти одразу.

Похорон українського Героя відбудеться 11 липня, о 15:00 у Гарнізонному Храмі святих Петра та Павла у Львові. А о 15:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя на Личаківському кладовищі.

Що відомо про футбольне минуле загиблого Барчишина

Закінчив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Згодом здобув освіту у Львівському торговельно-економічному університеті.

Григорій Барчишин – вихованець львівських Карпат.

Свого часу пограв за цілий ряд клубів – Галичину-Карпати, Карпати-2, київську Оболонь, петропавлівську Чайку, Синьковичі та Карпати-Кам'янка з першості Львівщини.

Був володарем кубка України серед аматорів, чемпіоном та володарем кубка Київської області, чемпіоном та володарем кубка Києво-Святошинського району.

Редакція сайту 24 Каналу висловлює щирі співчуття сім'ї та друзям загиблого Григорія Барчишина, який назавжди залишиться у пам'яті своїх близьких.

На порталі "Янголи спорту" міститься коротка інформація про спортсменів, життя яких забрала клята війна проти Росії.