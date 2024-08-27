На фронті загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук

Спортивна спільнота України понесла важку втрату. У боях за незалежність нашої держави загинув представник збірної України з боксу Денис Ящук.

Один з найкращих боксерів України віддав своє життя на війні з Росією. Сумну новину про загибель Дениса Ящука повідомив ресурс Luckypunch.

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Загинув боксер з "Українських отаманів"

Жорстока війна, яку росія розвʼязала проти українського народу, забрала життя ще одного представника боксу. Захищаючи батьківщину, своє життя віддав колишній боксер збірної України Денис Ящук,

– йдеться у повідомленні Luckypunch.

Денис Ящук був вихованцем боксерського клубу "Максим" з міста Нетішин Хмельницької області. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Денис мав звання Майстра спорту міжнародного класу. Боксер був у складі збірної України та виступав у напівпрофесійній боксерській команді "Українські отамани".

Нагадаємо, що у різні роки за "отаманів" виступали зіркові українські боксери: Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Василь Ломаченко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Дениса Ящука. Світла пам'ять Захиснику України!

Раніше ми повідомляли про загибель багаторазового чемпіона України з велоспорту Андрія Куценка. Воїн-спортсмен служив у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ.