Захистив своїм тілом побратимів: на фронті загинув український боксер Андрій Ярчевський

Кривава війна, яку розв'язав кремлівський режим, продовжує забирати життя українців. Під час виконання бойового завдання загинув боксер із Броварів Андрій Ярчевський.

Трагічна подія відбулася 4 листопада поблизу села Діброва Луганської області. Під час ворожого обстрілу градами Андрій Ярчевський власним тілом прикрив побратимів, врятувавши їх від загибелі.

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Важкопораненого Андрія вдалося евакуювати та зробити переливання крові. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя 24-річного захисника України.

Щодня Андрій доводив, що він патріот, герой, людина з великої літери. Він поставив високу планку для кожного з нас, бо був вірний нам, присязі, державі, батькам... Андрій загинув зі зброєю в руках. Ми будемо на кожному кроці нагадувати ворогові про Андрія та всіх загиблих у цій війні,

– зазначив у прощальному слові його побратим.

Біографія Андрія Ярчевського

Андрій Ярчевський народився у Броварах Київської області. Закінчив у рідному місті ліцей №3. Після служби в армії працював у сфері ІТ та телекомунікацій

З дитинства захоплювався боксом, яким займався у вільний час. Відвідував усі боксерські заходи у Броварах та Києві. Коли навесні 2022 року повернувся до армії, то обрав собі позивний "Нокаут".

Андрій Ярчевський разом з Олександром Усиком / Фейсбук А.Ярчевського

Спочатку Андрій боронив рідну Батьківщину на півдні, у складі підрозділу "Азов". А у серпні 2023-го приєднався до "Гвардії наступу". Був навідником мінометного розрахунку.

У загиблого Героя України залишилися мама, тато та бабуся.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Воїна.