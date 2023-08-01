"Назавжди в строю": Росія забрала життя колишньої футзалістки збірної України Елеонори Мальцевої

Повномасштабна війна в Україні забрала життя вже чималої кількості українських захисників та захисниць країни. Серед них, на жаль, чимало представників спорту.

В останній день липня 2023 року жахлива звістка надійшла з фронту. У війні проти Росії загинула колишня футзалістка Елеонора Мальцева.

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Футзальна спільнота сумує

Елеонора раніше виступала за легендарну Біличанку із Коцюбинського та навіть за збірну України.

Колишній спортсменці, яка пішла захищати рідну країну від ворога, було лише 34 роки.

Назавжди в строю. Люблю тебе маленька. Спи спокійно,

– написав Бавзенюк.



На війні загинула Елеонора Мальцева / Фото Сергія Бавзенюка

На цю гірку втрату відреагували Асоціації футзалу України та колишній та нинішні футзалістки національної збірної. Серед яких є ті, хто стали авторками історичного "срібла" Євро-2023.

"Вічна памʼять нашій захисниці. Нехай душа спочиває з миром", – Ірина Дубицька.

"О Боже. Це як. Просто не віриться. Вічна памʼять", – Анастасія Кліпаченко.

"Мої співчуття", – Альона Кирильчук.

"Мої співчуття", – Юлія Титова.

Також під публікацією було чимало теплих слів про загиблу на фронті футзалістку. Багато хто зі знайомих та друзів назавжди запам'ятають Елеонору усміхненою та позитивною людиною.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родині загиблої колишньої футзалістки. Ворог відповість з усі злочини та забрані життя українців!

Нагадаємо, що у середині червня українська футзальна родина була у скорботі. Захищаючи країну загинув 21-річний футзаліст Олександр Тихонець.

На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україні дав поштовх розробці порталу "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про українських спортсменів, життя яких забрала клята війна.