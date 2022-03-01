Забрали святе: Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів

Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) усунула збірні Росії та Білорусі від участі у матчах на невизначений термін. В організації засудили російську агресію проти України.

Росія залишилася і без хокею

IIHF рішуче засудила використання військової сили та закликала використати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.

До слова ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх турнірів

Таким чином, Росія та Білорусь пропустять усі міжнародні хокейні змагання як мінімум до вересня. РФ не пустять на ЧС-2022 у Фінляндії, юніорський чемпіонат світу, молодіжний жіночий чемпіонат світу, а також перенесений молодіжний чемпіонат світу, який повинен відбутися в серпні.

Також у Росії відібрали право на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який повинен був розпочатися наприкінці грудня у Новосибірську та Омську.

Про будь-який потенційний спортивний вплив рішення Ради щодо посіву на турнір та підвищення/вильоту буде оголошено найближчими тижнями.

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