Забив пенальті: Безус потрапив у декілька символічних збірних туру у Бельгії

Роман Безус провів хороший матч за Ген ту рамках 12-го туру чемпіонату Бельгії. Українського футболіста відзначили відразу декілька видань.

Українця відзначили у Європі

Український атакувальний півзахисник відіграв за Гент повний матч проти Генка. Роман Безус зробив вагомий внесок у розгромну перемогу команди.

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Українець на 60-й хвилині зустрічі реалізував 11-метровий удар. Цей гол став другим для Гента у матчі. Команда українця забила втретє та встановила остаточний рахунок поєдинку – 0:3.

Дії Безуса у цій грі високо оцінили місцеві видання. Футболіст увійшов у символічні збірні туру у Бельгії за версіями порталів VP, Sport/Foot Magazine та Voetbal Flitsen. Також статистичний портал SofaScore високо оцінив гру українця.

У новому сезоні-2021/2022 Безус вже відіграв за Гент 12 матчів в усіх турнірах, у яких забив два голи та віддав таку ж кількість асистів.

Роман виступає за бельгійський клуб із січня 2019 року.

Після 12-ти ігор Гент посідає 9 місце у турнірній таблиці, у його активі 17 очок.



Безус у символічній збірній / Фото instagram.com/voetbalflitsen.be



Роман Безус потрапив у команду туру / Фото instagram.com/sportfootmagazine



Безус – у збірній туру у Бельгії / Фото instagram.com/voetbalprimeurbelgie