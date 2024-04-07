Почуваюсь як уві сні, – Забарний подякував фанатам, які присвятили йому легендарний хіт

У суботу, 6 квітня, Борнмут Іллі Забарного провів гостьовий поєдинок 32-го туру АПЛ-2023/2024 проти Лутона. Цей матч закінчився поразкою "вишень"2:1, український захисник видав далеко не найкращий свій поєдинок в Англії.

Лутон здобув домашню перемогу з рахунком 2:1. Хоча саме гості першими розмочили нулі на табло. Однак по ходу другого тайму господарі зрівняци рахунок, а наприкінці зустрічі вирвали звитягу.

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Українець став "своїм" в Англії

Переможний гол Лутона був забитий з-під Іллі Забарного, але від цього моменту любов англійських фанів до українського захисника не зменшується.

Під час другого тайму гостьовий сектор, де розташовувались фанати Борнмута, переспівали легендарний хіт Вітні Г'юстон "I Wanna Dance with Somebody", присвятивши його 27-му номеру команди Іллі Забарному.

Після поєдинку Забарний підійшов до уболівальників "вишень", аби подякувати їм за підтримку.

У своїх соцмережах українець відреагував на присвячену пісню.

Хотів би сказати величезне дякую всім вболівальникам за підтримку! Почуваюсь як уві сні,

– написав Забарний.

Відзначимо, що поразка залишила Борнмут ри своїх 41 очках та 12-й позиції у турнірній таблиці АПЛ.

Хороший етап кар'єри Забарного у Борнмуті

31 січня 2023-го року Ілля Забарний перебрався із київського Динамо в англійський Борнмут.

Захисник підписав контракт до кінця червня 2028-го року.

Дебютував за "вишень" не одразу, адже відновлювався від травми. Однак далі став стабільни футболістом основи.

У поточному сезоні-2023/2024 Забарний провів вже 36 матчів, у яких відзначився дебютним голом.

Свій наступний поєдинок Борнмут проведе 13 квітня вдома проти Манчестер Юнайтед. Початок о 19:30.