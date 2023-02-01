Небезпечне становище та важка конкуренція: що очікує на Забарного у Борнмуті та які перспективи

Динамо вдало продало свого лідера в АПЛ, заробивши майже 30 мільйонів євро. Втім на Іллю очікує непроста боротьба за виживання. Оцінюємо цей трансфер молодого захисника.

В останній день зимового трансферного вікна Динамо вразило своїм рекордним продажем. Кияни за 28 мільйонів євро відправили до Борнмута центрального захисника Іллю Забарного.

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Окрім рекордного цінника, "біло-сині" ще можуть заробити на 20-річному футболісті завдяки бонусам та наступному продажі. 24 канал розбирається з перспективами Ілля на Туманному Альбіоні.

Блискавичний прогрес в Динамо

Забарний дуже несподівано з'явився у футбольній родині України та швидко домігся прогресу. У 2020 році після приходу в Динамо Мірчі Луческу утворився дефіцит центральних захисників. Через травми надовго вилетіли Попов, Бурда та Шабанов.



Ілля Забарний у Динамо / fcdynamo.com

Очікувалось, що румунський спеціаліст попросить Ігоря Суркіса придбати легіонера на цю позицію, але екскоуч Шахтаря вирішив довіритись молоді. Так в основі Динамо і з'явився Забарний (на пару із Сиротою).

З перших же матчів Ілля випромінював впевненість, швидко вчився та ставав лідером своєї ланки. Повна довіра від тренера та підтримка партнерів цьому сприяли.

Забарний вдало грав на другому поверсі, навчився вчасно обирати позицію та бачити ймовірні розвитки атак опонента. Як наслідок, всього за рік Ілля став ще і незамінним гравцем основи збірної України, якій допоміг вийти у чвертьфінал Євро, відігравши усі 5 матчів.

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Ідеальний продаж Динамо

Звісно ж, одразу постало питання, коли та за скільки Динамо продасть свою нову зірку. Минулого літа Тоттенхем проявляв інтерес до Іллі, але не був достатньо наполегливим, щоб задовольнити апетити киян.

Мало хто очікував, що Забарний піде цієї зими, особливо після втрати клубом Циганкова. Втім нарешті президент Динамо Ігор Суркіс зіграв дуже вдало на продажі футболіста.

Останні півроку навряд чи можна занести в актив Іллі. Суттєвого спаду у його грі не було, але саме Динамо розчаровувало. На цьому фоні і сам захисник став менш помітним.

Можна не сумніватися, що в такому становищі киян продати Іллю дорожче було б майже неможливо. Це точно найкраща ціна за Забарного, яку могло витиснути Динамо. До того ж, карти настільки ідеально склались, що подарували Ігорю Суркісу щедрого покупця.



Забарний став найдорожчим трансфером на вихід для Динамо / fcdynamo.com

Що із себе представляє Борнмут

Борнмут не так давно засяяв на футбольному небі Англії. Попри свою сторічну історію, лише у 2015 році "вишні" вийшли в АПЛ та закріпились там завдяки новій зірці тренерського цеху Едді Хау.

Команда закріпилась в середині таблиці, але у 2020 році не змогла втриматись в еліті, опустившись в Чемпіоншип. Повернення відбулось минулого літа, коли команда під керівництвом Скотта Паркера посіла друге місце.

Втім "вишні" були і залишаються аутсайдерами сезону. На старті сезон команді не пощастило з календарем, вона поспіль розгромно програла МанСіті (0:4), Арсеналу (0:3) та Ліверпулю (0:9). Після фіаско на "Енфілді" керівництво звільнило Паркера, який зараз тренує Яремчука в Брюгге.

Йому на заміну прийшов малодосвідчений Гарі О'Ніл, який до цього ніде не тренував. Англійцю вдалось трохи підняти Борнмут, але загалом положення команди не змінилось. Її очікує лише боротьба за виживання.

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Чому так багато заплатили

Цю ситуацію ускладнює і кадровий склад, який відчутно гірший за більшість клубів АПЛ. Борнмут пропускає найбільше за всіх, не має явного страйкера та нерідко відчуває проблеми з побудовою гри.

"Вишням" обов'язково треба було виходити на ринок в січні. До того ж минулого року змінилось і керівництво клубу. Російський бізнесмен Максим Дьомін через санкції продав клуб американській корпорації на чолі з фінансистом Біллом Фоулі.

Як і у випадку з Челсі, нові власники вирішили розщедритись на нові покупки, щоб підсилити склад. У найбільш проблемну ланку захисту був придбаний фланговий оборонець Роми Матіас Вінья. І в центр – саме Забарний.



Забарний у Борнмуті гратиме під 27 номером / afcb.co.uk

Враховуючи швидкий прогрес Іллі та його бекграунд (основний гравець збірної, виступи в єврокубках, один з лідерів гранда УПЛ), Борнмут вирішив не пожалкувати грошей на українця.

Загроза Чемпіоншипу

Здається, що від цього трансферу виграли всі. Суркіс продав Забарного за максимально можливою ціною, Борнмут отримав якісного центрбека за більш-менш прийнятну ціну, а Ілля тепер виступатиме у найкращій лізі світу.

Втім ці рожеві сподівання можуть стати розчаруванням. Справа саме у статусі команди. Хоч вона і грає в АПЛ, але є висока ймовірність того, що це зміниться вже цього літа. Борнмут непогано підсилився взимку, але суттєво це не зробило команду кращою за конкурентів.

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Викликає сумніви і персона тренера. Наскільки він готовий вирішувати такі складні завдання? Той же Евертон не підписав жодного новачка взимку, але він запросив досвідченого Шона Дайча, який собаку з'їв на боротьбі за виживання. І навіть без трансферів у "ірисок" кадрово залишився більш сильний склад.

Непроста боротьба за основу та перспективи на майбутнє

Чи готовий Ілля виступати далі в Чемпіоншипі? Є сумніви, що це у нього в планах. А раз так, то треба за півроку показати себе з найкращої сторони, щоб вже влітку українцем зацікавились інші клуби з АПЛ.

При цьому конкуренція на його позиції дуже сильна. О'Ніл мав у своєму активі чотирьох центрбеків – Келлі, Стівенс, Сенесі та Мефам. Перший є капітаном команди, Стівенс був куплений за 7 мільйонів влітку, Маркос претендував на потрапляння в заявку Аргентини на ЧС-2022, а Мефам із Вельсом вибивав Україну з відбору на цей Мундіаль.



Ілля Забарний у новому клубі / твітер Борнмуту

Всі вони вже непогано знайомі з АПЛ і ротуються від матчу до матчу. Є надія, що цінник Забарного дозволить йому частіше грати в основі. По своїм характеристикам він підходить під АПЛ, але загалом слабкий захист може його зламати.

Як це і було в Динамо останніх півроку, коли Ілля злився із тою сірою командою, яка його оточувала. В такій непростій конкуренції треба ще буде поборотися за основу, але шанси на це у нього будуть.

Непогана трансферна репутація Борнмута

Варто все ж завершити на позитиві. Борнмут був один з найкращих наявних варіантів для Іллі, а сама команда має репутацію вдалого продавця. Саме звідси в МанСіті перейшов Натан Аке. Також Борнмут продавав Данжуму у Вільярреал, Мінгса у Астон Віллу та Вілсона до Ньюкасла.

Пограв за Борнмут і кіпер Рамсдейл, який зараз є надійним першим номером Арсенала. Тому є надія, що навіть в разі вильоту і непровальної гри Забарного клуб зможе знайти для нього непоганий варіант в елітному дивізоні якоїсь топ-ліги.

. Забарний став десятим українцем в клубі АПЛ. Раніше у найпрестижнішу лігу світу переходили Євтушок, Лужний, Ребров, Воронін, Шевченко, Ярмоленко, Зінченко, Миколенко та Мудрик. Також в Англію переїхав Єгор Ярмолюк, але він ще не грав в чемпіонаті.