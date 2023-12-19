Сплять і бачать його у команді: лідер збірної України може перебратись у топовий клуб АПЛ

Ілля Забарний прийняв правильне рішення, коли перебрався у Борнмут. Колишній захисник київського Динамо зацементував за собою місце у старті.

Вкінці січня 2023-го Ілля Забарний одягнув футболку Борнмута, у якій вже встиг провести 23 матчі. На жаль, поки що центрбек не відкрив лік своїм результативним діяв в АПЛ.

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"Шпори" чекають трансферу Забарного

21-річний захисник неодноразово ставав рятівником для своєї команди в офіційних поєдинках. А надійна гра в обороні привернула увагу до Іллі зі сторони суперника його нинішнього клубу. Мова йде про Тоттенхем, який й раніше цікавився футболістом збірної України.

Схоже, що "шпори" не полишають надій у майбутньому підписати Забарного. Тим паче, що у кандидатурі Іллі зацікавлений сам головний тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу. Не виключено, що 58-річний наставник буде просити керівництво клубу оформити трансфер українця вже у найближче зимове трансферне вікно.

Відзначимо, що справи у Борнмута йдуть не найкращим чином, попри хороші виступи українського захисника. "Вишні" у 16-ти турах набрали 19 балів та йдуть лише на 14-му місці. Хоча у деяких поєдинках клуб українця показує зуби та дає гідний бій лідерам АПЛ.

Щодо зацікавленого Тоттенхема, то "шпори" із 33 пунктами йдуть п'ятими.

У Забарного є чинний довготривалий контракт із Борнмутом, який розрахований до кінця червня 2028 року. За даними порталу Transermarkt , вартість Іллі складає 20 мільйонів євро.

Пригадаємо, що минулий матч Борнмута не був дограний до фінального свистка. Капітан Лутона втратив свідомість прямо під час поєдинку, тому суддя зупинив зустріч. Через деякий час стало відомо, що, на щастя, лікарям вдалось врятувати життя футболісту, а поєдинок не продовжиться. Матч офіційно перенесли на невизначений термін.

Найближчий матч за участь Забарного можна буде переглянути 23 грудня, коли Борнмут гостюватиме на полі Ноттінгем Фореста (початок о 17:00 за київським часом).