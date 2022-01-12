За пів року зарплату та за рік преміальні, – колишній футболіст розповів про борги Кривбасу

Олексій Антонов за свою кар'єру встиг зіграти в 11 клубах. Одним з клубів в Україні, де пограв нападник, був Кривбас. Там ще досі винні гравцю чималу суму.

Антонов виступав в оренді в Кривбасі, куди перейшов з Дніпра в березні 2012 року. Він застав і занепад клубу – на останню гру сезону 2012/2013 Кривбас так і не вийшов. Згодом футбольний клуб Кривбас було визнано банкрутом, а з футболістами не розрахувалися.

"Особисто мені – за пів року зарплату та за рік преміальні", – розповів про заборгованість Антонов.

Водночас Калітвінцев покинув Десну через шалену заборгованість: скільки в клубі винні футболісту

На уточнююче питання, про яку саме суму йде мова, він відповів, що більше, аніж 120 тисяч (тільки не уточнив в якій саме валюті).

При цьому зараз отримати цих грошей шансів майже немає. Причина в тому, що пройшла позовна діяльність, коли через суд можна було добитися повернення цих грошей.

А одразу в суд не подали тому, що в клубу не було майне, яке можна було б арештувати, щоб потім продати для виплати боргів.

Зараз Кривбас намагається повернутися до еліти українського футболу. Але юридично це не той самий клуб, який існував до цього. У 2020 році в Кривому Розі перейменували команду Гірник на Кривбас, передавши їй також і логотип клубу. Президентом Кривбасу став Костянтин Караманіц, який до цього був президентом Гірника.