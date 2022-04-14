За нацистське вітання на подіумі: скандального російського гонщика позбавили ліцензії

Після перемоги у перегонах у Португалії 15-річний російський картингіст Артем Северюхін показав нацистський салют. Покарання не змусило на себе довго чекати – у спортсмена забрали ліцензію.

Після бурхливої реакції на жест Северюхіна він записав відео з вибаченнями. За словами картингіста, він хотів передати "італійське вітання" своїй італійській команді.

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Після нацистського вітання у Северюхіна забрали ліцензію

Після перемоги у чемпіонаті Європи OK-Junior із картингу серед юніорів Северюхін, стоячи на верхній сходинці п'єдесталу пошани, двічі вдарив собі по грудях та простягнув руку у вигляді нацистського вітання. Після цього картингіст чомусь дивно засміявся.

Його команда Ward Racing вже вжила швидких заходів, розірвавши з росіянином контракт. Однак на Северюхіна чекала ще одна неприємна для нього подія.

Через санкції, які запровадили проти російських спортсменів за вторгнення їхньої країни в Україну, 15-річний картингіст отримав італійську ліцензію на участь у міжнародних перегонах. Італійська федерація 12 квітня вирішила відкликати її ще до закінчення розслідування Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

Дивіться відео, як Северюхін віддав нацистський салют: