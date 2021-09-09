За крок до фіналу: Ястремська програла у міксті US Open

Даяна Ястремська завершила свої виступи на US Open. Українська тенісистка програла у півфіналі парного розряду в міксті.

Олмос / Аревало – Ястремська / П'юрселл 2:1 (4:6, 6:4, 10:6)

Тенісисти провели на корті 1 годину 26 хвилин. Саме цього часу вистачило Олмос та Аревало, щоб у трьох сетах вибити українсько-австралійський дует.

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Перша партія була рівною до дев'ятого гейму, коли пара на чолі з Ястремською з подвійним брейком вийшла вперед у рахунку. У наступному геймі П'юрселл та Даяна завершили сет на свою користь – 4:6 на подачі суперників.

Друга партія була за сценарієм першої, але вже на користь пари Олмос / Аревало – 6:4. Все вирішувалось у третьому сеті. Ястремська та П'юрселл провалили старт – 4:0. Далі українсько-австралійський дует скоротив відставання до мінімуму. Однак випередити суперників вже не вдалось. Олмос та Аревало з перевагою у чотири м'ячі завершили матч перемогою – 10:6.

За поєдинок Ястремська та П'юрселл зробили 6 подач на виліт, 2 подвійні помилки. Натомість у суперників 2 подачі на виліт та ідеальна гра на подачі – нуль подвійних помилок. Щодо віннерів, то тут статистика теж на користь пари українки – 36 проти 15-х у суперників.