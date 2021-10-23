За крок до "Фіналу чотирьох": легенда футзалу Титова розповіла про гру України у Львові

Жіноча збірна України з футзалу за крок від виходу у "Фінал чотирьох" Євро-2022. Досвідчена футзалістка Юлія Титова ексклюзивно поділилась враженнями про гру "синьо-жовтих" в основному раунді у Львові.

Україна за крок до мрії

Збірна України стартувала в основному раунді Євро-2022 з двох перемог. Спершу українки у валідольному матчі переграли Чехію – 4:5. Справжню гольову перестрілку видали збірні. А вже наступного дня "синьо-жовті" розтрощили бельгійок – 7:0.

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На жаль, Юлія Титова спостерігала за цими матчами зі сторони. Досвідчена футзалістка та одна з лідерок команди пропускає поєдинки збірної через травму. Спортсменка зізналась, що у товариських спарингах проти Португалії було видно, що пандемія коронавірусу та велика перерва між поєдинками сильно вплину на гру українок.

Пандемія коронавірусу вплинула на увесь світ і частково спорт, у тому числі на футзал. Відсутність матчів не могла не вплинути на збірну. Якщо брати гру з Португалією, то все було видно неозброєним оком – дівчата перебувають у різній фізичній формі, у моментах не було взаєморозуміння. Добре, що керівництво збірної України вирішило провести такий тривалий збір, щоб команда могла добре підготуватись до матчів основного раунду Євро-2022,

– розповіла Титова.



Сидоренко забила у двох матчах поспіль / Фото АФУ

"У грі з чешками дівчата перехвилювались"

Українські прихильники футзалу не раз хапались за голову у першій грі нашої національної команди. Українки вели у рахунку 0:3, але по ходу матчі розгубили перевагу до 2:3. Однак бійцівський характер підопічних Олега Шайтанова дозволив вирвати перемогу.

Усі добре пам'ятаємо попередній відбір на чемпіонат Європи. Там теж перший поєдинок був непростим. Швидше за все, що у грі з чешками дівчата перехвилювались. Другий матч був вже більш впевненим, як говорять: "Вже втягнулись",

– зазначила Юлія.

"Матчі на очах рідних фанатів додають відповідальності"

На думку Титової, хвилювання взяло гору над нашими дівчатами. Українки проводять основний раунд на очах рідних фанатів, що робить певний тиск на плечі футзалісток.

Гадаю, що дівчата просто перехвилювались з Чехією. Коли граєш на очах рідних уболівальників завжди хочеш показати лише кращу гру. Тому на твої плечі лягає ще більший тягар відповідальності. Інколи через це не можеш розслабитись та просто грати, тому що ціна помилки у таких матчах дуже велика,

– заявила Титова.



Шульга продовжує феєрити у збірній України / Фото АФУ

"Це футзал, тут може статись будь-що"

Чешки після першого голу відчули впевненість у власних силах. Тому в українські ворота швидко залетів і другий м'яч.

Наші дівчата показали впевнений початок у поєдинку з Чехією, забили три голи. Здавалось, що нічого не передбачало біди. Це футзал, тут може статись будь-що. Вважаю, що дівчата десь втратили концентрацію в оборонному плані стали помилятись у простих моментах і дали можливість чешкам забити. Після чого суперник відчув впевненість. Причиною цього стало і друге швидке взяття воріт. Далі у матчі були каруселі у виконанні команд та нервова гра. Добре, що змогли довести поєдинок до перемоги,

– додала футзалістка.

Чехія приємно здивувала Титову. Команда додала у грі, якщо порівнювати їх матчі з турніром Lviv Freedom Cup: "Якщо говорити відверто, то приємно здивувала збірна Чехії. Видно, що команда додала у рівні. Якщо не помиляюсь, то раніше вони часто були аутсайдерками. То вже у цьому відборі Чехія має дуже достойний малюнок гри".



Кліпаченко забила у ворота Бельгії / Фото АФУ

Перед важливим поєдинком саме Україна очолює групу, у її активі 6 очок. Таку ж кількість у своєму доробку мають фінки, але за додатковими показниками поступаються підопічним Олега Шайтанова.

"Головне, щоб наші дівчата показали свою гру"

Вирішальний матч Україна зіграє у неділю, 24 жовтня. На "Боско Арені" "синьо-жовті" зіграють проти Фінляндії. Початок зустрічі о 17:00.

Титова гадає, що матч буде схожим на той, що був зіграний у Львові на початку 2020 року. Досвідчена футзалістка впевнена, що українки зможуть здобути омріяну путівку у "Фінал чотирьох".

У двох попередніх зустрічах Фінляндія перемогла Бельгію (3:0) та Чехію (1:3).

Що стосується Фінляндії, то не можу сказати, що за два матчі вона чимось здивувала. Добре, що тоді на турнірі провели гру саме з фінами. Хоча часу з того моменту минуло вже чимало. Фінки здобули більше футзальних якостей. Тоді їх команда складалась більше з гравців, які прийшли з футболу. Не виключено що цього разу так було теж. Головне, щоб наші дівчата показали свою гру, тоді у них все вийде. Я у цьому впевнена,

– підсумувала Титова.