За два кроки до титулу: Ястремська вийшла у півфінал US Open у міксті

Даяна Ястремська продовжує свій переможний шлях у міксті на Відкритому чемпіонаті США. Українська тенісистка у парі з австралійцем Максом П'юрселлом вийшла у півфінал турніру.

Ястремська / П'юрселл – Шведова / Мартен 2:0 (6:2, 6:3)

Лише 52 хвилини знадобились Ястремській та П'юрселлу для виходу у півфінал US Open. Українсько-австралійський дует розбив суперників у двох сетах.

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Початок матчу був рівний. Ключовим став п'ятий гейм, коли Ястремська у парі вийшла вперед у рахунку 3:2. Дует українки не дав суперникам взяти жодного гейму у цій партії. В останньому восьмому геймі Ястремська та П'юрселл з подвійним брейком завершили сет – 6:2.

Шведова та Мартен віддали суперникам два гейми на власній подачі. Натомість Ястремська та П'юрселл у цьому показнику діяли ідеально.

Друга партія минула за сценарієм першої. Дует Ястремської знову домінував на корті та не віддав суперниками жодного гейму. Натомість взяв один розіграш на подачі суперника. Ястремська та П'рселл під нуль взяти останній дев'ятий гейм та завершили зустріч перемогою – 6:3.

Даяна Ястремська та Макс П'юрселл вийшли у півфінал US Open у міксті.

Відзначимо, що у парному розряді Ястремська у парі з Мартою Костюк вилетіла на стадії 1/8 фіналу турніру, програвши дуету Дамбровсі / Стефані.

У цій грі в міксті пара Даяни зробила чотири подачі на виліт, одну подвійну помилку та зробили аж 28 віннерів проти 10 у суперника.

У наступному раунді Даяна та Макс зіграють проти переможця матчу Олмос / Аревало – Перес / Демолінер.