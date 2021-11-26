Україна зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору на чемпіонат світу

Відбулося жеребкування раунду плей-офф чемпіонату світу з футболу. Свого суперника отримала і збірна України

Хто суперник збірної України

Збірна України перед жеребкування опинилася через несіяних команд. Відтак серед суперників нашій команді могли випасти Італія, Португалія, Швеція, Уельс чи Шотландія. Росія теж була серед сіяних, але наші команди розводять при жеребкуванні.

Під час жеребкування Україна потрапила в кошик A, де нашим першим суперником стала Шотландія.

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Коли та де відбудуться матчі

Матч відбудеться 24 березня. Півфінальний поєдинок плей-офф Україна проведе на виїзді.

У випадку перемоги, Україна у фіналі зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія. Ця гра відбудеться 29 березня.

Для кожного фіналу плей-офф буде проводитися окреме жеребкування, щоб визначити, який переможець півфіналу проведе одноматчеве протистояння вдома.

Результати жеребкування

Загалом у жеребкуванні плей-офф взяло участь 12 команд, які й розіграють три путівки.

Шлях A

Шотландія – Україна

Уельс – Австрія

Шлях B

Росія – Польща

Швеція – Чехія

Шлях C