Ювентус врятувався від поразки Севільї в Лізі Європи завдяки голу на останніх секундах матчу

Ювентус та Севілья не змогли визначити переможця у першому матчі півфіналу Ліги Європи. Італійська команда врятувалася від поразки на останніх секундах матчу

Ювентус – Севілья 1:1

Голи: Гатті, 90+7 – Ен Несірі, 26

Севілья в цьом сезоні була близька до того, щоб вилетіти з Ла Ліги. Але тепер команда "налаштувала" гру (чотири перемоги в останніх п'яти матчах). А в Лізі Європи команда дійшла до півфіналу. І цілком може вийти в фінал, який буде сьомий для "нервіонців" цьому турнірі. Правда на перешкоді може стати Ювентус.

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Севілья у першому таймі цілковито переграла суперника. І забила гол. Алекс Сандро підключився до атаки команди флангом, але втратив м'яч. Перехоплення призвело до швидкого контрвипаду зі сторони гостей, і Окампос прострелив у штрафний майданчик, де ніким не прикритий Ен Несірі пробив в протихід голкіперу.

Відео голу Ен Несірі

Ювентус же намагався зрівняти рахунок. Але Влахович марнував нагоди (потрапляв в офсайд або пробивав вище воріт). Тому за весь перший тайм у "старої сеньйори" лише три удари, і з них – жодного удару в площину воріт. У той час як гравці Севільї тільки в площину воріт пробили п'ять разів.

Єдиний негатив для Севільї у першому таймі – через травму Окампос покинув поле достроково.

Ювентус теж не уник травм – у другому таймі вимушену заміну провели через ушкодження Бонуччі. Для нього це був 500-й матч за Ювентус. Замість нього вийшов Гатті.

Загалом другий тайм пройшов у суцільній боротьбі, коли ударів по воротах було вкрай мало. Севілья майже не атакувала (лише один удар). А Ювентус тільки наприкінці зустрічі намагався врятуватися від поразки. І йому це вдалося.

Арбітр компенсував шість хвилин до основного часу. І коли вже минув цей час, Ювентус отримав право на кутовий. Після подачі від кута поля, Погба головою скинув м'яч на ближню штангу, де Гатті головою відправив м'яч у ворота.

Відео голу Гатті

Відтак у першому таймі команди не змогли виявити сильнішого. І тепер все визначиться на "Рамон Санчес Пісхуан" 18 травня.