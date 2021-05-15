Ювентус у скандальному матчі з трьома пенальті вирвав перемогу в Інтера: відео

Туринський Ювентус у суботу, 15 травня, приймав новоспеченого чемпіона Італії – Інтер у рамках 37 туру Серії А. Перемогу в гарячому протистоянні здобув Ювентус.

Ювентус – Інтер 3:2

Голи: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (п) – Лукаку, 35 (п), К'єлліні, 85 (авт)

Вилучення: Бентанкур, 55 – Брозович, 90+2

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Інтер достроково став чемпіоном Італії, перервавши гегемонію саме Ювентуса. Туринці 9 років поспіль вигравали Серію А. Сезон-2020/2021 Ювентус провалив.

За 2 тури до завершення сезону команда Андреа Пірло утримувала лишень 5 місце, яке не дає права зіграти у Лізі чемпіонів. Тому в поєдинку проти Інтера туринцям потрібно було тільки перемагати.

Перший гострий момент створили гості. Після навісу з правого флангу К'єза скинув на Кулусевскі, який забіг у штрафний та пробив. На жаль для шведа, удар на себе взяв Шкріняр.

На 22 хвилині гри арбітр зупинив атаку Інтера, адже перед цим у штрафному міланців Дарміан завалив К'єлілні. Переглянувши момент, арбітр надав Ювентусу право на пенальті.

Кріштіану Роналду не зміг відзначитися з позначки, адже Ханданович відбив м'яч. Та португалець добив м'яч у порожні ворота.

Уже на 34 хвилині пенальті заробив Інтер. Де Лігт у штрафному став на ногу Мартінеса. Після використання VAR арбітр вказав на позначку.

На відміну від Роналду, Ромелу Лукаку пробив впевнено. Бельгійський нападник поцілив у лівий кут та не залишив шансів голкіперу – 1:1!

У компенсований до першого тайму час Ювентус повернув собі перевагу. Коли команди вже мали йти у роздягальні, туринці відзначилися.

На 3 компенсованій хвилині Хуан Куадрадо розрядив свою гармату. М'яч після рикошету опинився у воротах Хандановича.

Після перерви воротам Щенсни загрожував Мартінес. Аргентинець завдав красивого обвідного удару, але не влучив у площину воріт. А на 55 хвилині справи Юве погіршилися, адже Бентанкур награв на вилучення.

Після вилучення Інтер затиснув Ювентус у штрафному та почав створювати гостроту. Однак справді небезпечний момент підопічні Антоніо Конте створили на 82 хвилині. Після навісу у штрафний Весіно пробив з близької відстані, але Щенсни здійснив порятунок.

Через хвилину Інтер таки відзначився, адже К'єлліні відправив м'яч у власну сітку воріт. Арбітр спершу скасував гол через ймовірне порушення правил Лукаку. Однак, переглянувши повтор, гол було зараховано – 2:2!

Та на цьому пристрасті в матчі не закінчилися. На 86 хвилині Куадрадо картинно впав у штрафному Інтера та заробив пенальті для Ювентуса.

Арбітр вирішив не перевіряти легітимність пенальті. Хуан впевнено пробив та повернув Ювентусу перевагу.

У компенсований час арбітр вирівняв склади: на вилучення напрацював хавбек Інтера Брозович. У підсумку Ювентус відстояв перемогу!

Завдяки перемозі Ювентус підіймається у топ-4. Тепер туринцям слід надіятися на осічки Мілана та Наполі.

Ювентус – Інтер відеоогляд