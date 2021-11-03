Ювентус та Баварія першими вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів
3 листопада 2021 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Після того, як були зіграні перші матчі четвертого туру Ліги чемпіонів визначилися дві команди, які гарантували собі вихід у плей-офф турніру. Це німецька Баварія та італійський Ювентус.
Обидві команди виграли всі чотири матчі у своїх квартетах.
Баварія двічі перемогла Бенфіку, а також Динамо та Барселону із загальним рахунком 17:2.
Ювентус у своїй групі двічі переміг Зеніт, а також завдав поразки Челсі та Мальме.
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У середу, 3 листопада, компанію їм можуть скласти Ліверпуль (якщо переможе Атлетіко) та Аякс (у випадку перемоги над Боруссією). Ці команди мають по три перемоги після трьох турів.