Повне приниження: Данія забила ганебний гол у ворота Росії – відео

Збірна Росії "горить" у матчі третього туру групи B проти Данії. Російська збірна пропустила ганебний гол у другому таймі.

Росія подарувала гол Данії

Голу у ворота Росії нічого не передувало, адже російська збірна володіла м'ячем та вводила його в гру. Але, опинившись під пресингом, росіяни "наварили".

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Півзахисник московського Спартака Роман Зобнін допустив кричущу помилку: він віддав пас у напрямку голкіпера та не побачив Юссуфа Поульсена з Данії.

Нападник Данії перехопив м'яч, обіграв голкіпера та пробив у порожні ворота – 2:0.

Відео голу Поульсена