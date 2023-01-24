Від ЛЧ до захисту країни від ворога: Юрій Вернидуб став "Людиною 2022 року" серед тренерів світу

Ще одне українське визнання для країни на спортивному фронті. Юрій Вернидуб став людиною 2022 року серед тренерів усієї планети.

Журналісти "World Soccer" оприлюднили свої результати за звання "Людина 2022 року" серед тренерів світу. Ним символічно став головний наставник криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб.

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Українська перемога у світі

Кореспонденти видання високо оцінили вчинок Юрія Миколайовича, який він зробив після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Вернидуб-старший покинув тренерський місток молдовського Шерифа, з яким успішно виступав не лише у внутрішніх турнірах, а й Лізі чемпіонів. Українець був тим самим тренером, який привів Шериф до двох перемог над Реалом у груповому раунді Ліги чемпіонів у 2021 році.

Юрій Миколайович змінив тренерський свисток, хоча мав контракт із Шерифом до кінця 2024 року, на зброю у руках. Вернидуб вступив до лав ЗСУ. А перед цим колишній наставник Шерифа записався до територіальної оборони рідного Запоріжжя, де вже були його сини Віталій та Михайло.

Патріотична позиція Вернидуба допомогла йому здобути звання "Людина 202 року" серед тренерів світу. Українець випередив наставника італійської Роми Жозе Моурінью та коуча збірної Марокко Валід Реграгі.

Із червня 2022 року очолює Кривбас. Вернидуб запевняв, якщо знадобиться, то він знову буде допомагати побратимам на фронті. На чолі нової команди справи у наставника йдуть не так гладко. Після 15 турів Кривбас дещо підтягнувся та йде на 8-му місці, маючи у своєму активі 18 очок.