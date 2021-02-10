У Клоппа померла мама – наставник Ліверпуля навіть не зміг бути присутнім на похороні

Мама головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа Елізабет Клопп померла у віці 81 року. Трагедія відбулася ще 19 січня, проте керманич "мерсисайдців" заговорив про неї лише зараз.

Через карантинні обмеження Юрген навіть не зміг прилетіти до Німеччини, щоб належним чином попрощатися з мамою. Востаннє Клопп бачився з нею ще в день 80-річчя.

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Вона означала для мене все. Вона була справжньою матір'ю в найкращому сенсі цього слова. Як віруюча людина, я впевнений, що вона зараз в кращому місці. Через ситуацію з пандемією у світі я не зможу приїхати на похорон. Як тільки дозволять обставини, ми проведемо поминки, як це варто зробити,

– заявив Клопп.

Що відомо про Юргена Клоппа

Клопп очолює Ліверпуль з 2015 року. Під його керівництвом червоні виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу, а також через 30 років стали чемпіонами Англії.

В даний час мерсисайдці з 40 очками після 23 турів займають четверте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, поступаючись Лестер Сіті (43), Манчестер Юнайтед (45) і Манчестер Сіті (50).