Юні українські біатлоністи здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу

У Казахстані розпочався юніорський чемпіонат світу з біатлону. Перший день змагань приніс нагороду українським спортсменам.

Програму чемпіонату світу у казахському Щучинську відкрила змішана естафета серед дівчат та юнаків, пише 24 канал. Збірну України представляла четвірка у складі Олени Городної, Олександри Меркушиної, Богдана Борковського та Михайла Хміля.

Читайте також Найсильнішим складом: хто представить Україну в гонках переслідування на КС в Нове-Место

Перша медаль українців на юніорському ЧС-2023

Першою вийшла на дистанцію Олена Городна. Українка заробила одне коло штрафу, але була однією з найшвидших на трасі. Олена передала естафету третьою, з відставанням від лідера у 37 секунд.

Олександр Меркушина зуміла піднятися на друге місце, але розрив збільшився до 57 секунд.

На третьому етапі Богдан Борковський заробив два кола штрафу на стрільбі лежачи, що відкинуло його на четверте місце.

На останньому етапі Михайло Хміль обійшовся без штрафних кіл, що дозволило йому зачепитися за третю сходинку, випередивши італійців на 19,1 секунди.

Збірна України з "бронзою" / twitter.com/IBU_Junior

"Золото" змішаної естафети дісталося Норвегії, а "срібло" німецьким біатлоністам.

Юніорський ЧС-2023: змішана естафета

1. Норвегія (3+17) 1:11:51.1

2. Німеччина (5+16) +35.5

3. Україна (3+16) +1:30.6

(3+16) +1:30.6 4. Італія (3+18) +1:49.7

5. Чехія (0+10) +2:28.0

6. Фінляндія (0+13) +2:28.0

, що Україна вперше з 2019 року здобула медаль. На трьох попередніх турнірах українці не зуміли потрапити на п'єдестал.