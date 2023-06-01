Трагедія на юнацькому турнірі: у Німеччині від удару гравця Меца помер 15-річний футболіст

Трагедія трапилася під час турніру юнацьких команд у Німеччини. 15-річний гравець Берліна помер від отриманих важких травм у лікарні Франкфурта.

На минулих вихідних у Франкфурті проходив міжнародний юнацький турнір, в якому брали участь футбольні клуби з 16 країн світу. У неділю, 28 травня, під час поєдинку Берліна та Меца між гравцями команд трапилася бійка.

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Лікарі три дні боролися за життя юнака

В результаті бійки 15-річний гравець німецької команди отримав важкі черепно-мозкові травми. Юного футболіста було госпіталізовано до однієї з лікарень Франкфурта.

Медики підтримували життя підлітка за допомогою апаратів штучного дихання, щоб була змога пожертвувати його органи, повідомили в прокуратурі Франкфурта. 31 травня футболіст Берліна помер. Для з'ясування всіх обставин смерті буде проведений розтин загиблого.

У нанесенні важких травм підозрюється 16-річний гравець Меца. Ім'я та національність футболіста не повідомляється. Його затримала поліція Франкфурта і тримає під арештом.

Французький Мец, який був "глибоко шокований трагедією", висловив співчуття з приводу смерті юного футболіста Берліна.