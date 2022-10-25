Шахтар переміг Селтік та оформив достроковий вихід у плей-офф Юнацької Ліги УЄФА

Підопічні Оскара Ратулутри виграли вже третій поєдинок у турнірі. Це дозволило "гірникам" за тур до фінішу гарантувати собі другу позицію.

Селтік U-19 – Шахтар U-19 0:1

Гол: Погорілий, 64.

Ввечері Шахтар проведе матч 5 туру Ліги чемпіонів 2022-2023. У Глазго команда Ігора Йовічевіча буде протистояти чемпіону Шотландії Селтіку.

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Тим часом пройшли поєдинки у п'ятому турі Юнацької Ліги УЄФА. Перед ним Шахтар U-19 йшов другим, випереджаючи Лейпциг та Селтік на два та три бали відповідно, пише 24 канал.

Реал же гарантував собі вихід в плей-офф, а тепер ще й допоміг Шахтарю. Мадридські юніори змогли здолати Лейпциг у результативному поєдинку та завоювали перше місце.

Донеччанам залишалось перемогти Селтік, щоб достроково гарантувати собі друге місце. Довгий час підопічні Оскара Ратулутри не могли пробити захист шотландців. Ба більше, перед перервою донеччани ледь не пропустили з пенальті, який не реалізував нападник "зелених" Брукс.

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Однак у другому таймі українці досягли свого. На 64 хвилині Погорілий відгукнувся на передачу Булези та відкрив рахунок у матчі. Цей м'яч у підсумку і став переможним для Шахтаря.

Таким чином "гірники" за тур до фінішу гарантували собі друге місце, яке дає право на вихід у стиковий раунд Юнацької Ліги УЄФА. Там же може опинитись і Рух, якщо у двохматчевому протистоянні здолає однолітків з Галатасарая.