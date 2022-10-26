Рух не залишив шансів Галатасараю: львів’яни здобули блискучу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА

Футболісти львівського Руха перемогли в першому матчі другого раунду Юнацької ліги УЄФА турецький Галатасарай (3:1). Підопічні Пономарьова зробили заявку на вихід до наступного етапу.

Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3

Голи: Акман, 34 – Столярчук, 4, Ердем, 8 (АГ), Добрянський, 79.

У середу, 26 жовтня, у Стамбулі відбувся поєдинок другого попереднього раунду Юнацької ліги УЄФА, в якому місцевий Галатасарай приймав львівський Рух. У стартовому складі команди Віталія Пономарьова вийшло декілька гравців основного складу команди: Віталій Роман, Марко Сапуга, Богдан Слюбик і Андрій Кітела.

Читайте також Кияни висять на волосині від ганьби: Динамо потрібно лише перемагати АЕК у Лізі Європи

Українці розпочали зустріч без розвідки і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок. Андрій Столярчук відгукнувся на передачу Артура Федора і відправив м’яч до сітки воріт суперника. За кілька хвилин захисник Галатасараю Умут Едем зрізав м’яч у власні ворота і подвоїв перевагу львів’ян.

У середині першого тайму футболісти Галатасарая зуміли відіграти один гол, завдяки зусиллям Хамзи Акмана. Але це не врятувало турецьку команду від поразки. Швидку контратаку юнаків Руха на 79-й хвилині точним ударом завершив Роман Добрянський.

У підсумку "жовто-чорні" здобули впевнену перемогу в першому поєдинку проти Галатасарая у Юнацькій лізі УЄФА та створили солідний гандикап перед наступним поєдинком.

Матч-відповідь суперники проведуть 2 листопада у Польщі. Переможець протистояння здобуде путівку до стикового раунду Юнацької ліги УЄФА. В першому раунді підопічні Пономарьова обіграли польський Заглембе з рахунком 1:0 за сумою двох матчів.