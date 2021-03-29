Українку Осьмак позбавили перемоги на онлайн ЧС з шахів через підозру в чітерстві

Українську шахістку Юлію Осьмак дискваліфікували після перемоги в студентському онлайн чемпіонаті світу через підозри в чітерстві.

У фіналі жіночого рапіду Осьмак набрала 4,5 бали з 5 можливих, проте потім її результат анулювали. Переможницею оголосили білоруску Юлію Антолак.

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Українка отримала технічну поразку в кожному матчі, а її суперницям ці зустрічі зараховували як нічию.

Ситуація з українкою – не єдина

Журі ФІДЕ дискваліфікувала 20 шахістів на студентському чемпіонаті світу через підозри в нечесній грі. При цьому таке рішення не є безпосереднім доказом шахрайства і не впливає на звичайний статус гравця в матчах за дошкою.

Якщо ж будуть зафіксовані випадки грубого або повторного порушення, питання розглядатиме Комісія з етики і дисципліни ФІДЕ, яка може усунути шахіста від змагань на термін до 15 років.

Апеляція не передбачена, Осьмак заявила, що готова пройти детектор брехні.