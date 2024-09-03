Фантастика в Парижі: Юлія Шуляр стала паралімпійською чемпіонкою у легкій артлетиці

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх в Парижі відбулися фінальні змагання з легкої атлетики. У вирішальному забігу у на 400 метрів взяла участь українка Юля Шуляр.

Напередодні фіналу відбулася кваліфікація у бігу на 400 метрів у класі Т20. Українска легкоатлетка успішно її подолала та опинилася серед восьми претенденток на медаль, пише 24 Канал.

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Неймовірний виступ українки

Кваліфікаційний забіг Юлія пробігла з часом 56,49 секунди. Це був її найкращий результат сезону.

У фінальному забігу Шуляр посіла перше місце. Українська легкоатлетка подолала дистанцію 400 метрів за 55.16 секунди. Це особистий рекорд спортсменки.

Юлія Шуляр стала чемпіонкою Паралімпіади-2024.

Результат фіналу з бігу на 400 метрів / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Для 27-річної спортсменки з Житомира медаль в Парижі стала другою в кар'єрі. У Токіо-2020 Шуляр здобула срібну нагороду на тій самій дистанцію.

Зазначимо, що Юлія Шуляр є неодноразовою переможницею та призеркою чемпіонатів України, Європи та світу. Паралімпійські ігри-2024 в Парижі стали другими в її кар'єрі.