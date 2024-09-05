Дзюдоїстка Іваницька поступилась у бронзовому фіналі Паралімпійських ігор

Ввечері 5 вересня відбуваються одразу чотири фінали з дзюдо на Паралімпійських іграх-2024 за участю українців. Юлія Іваницька виступала у бронзовому фіналі до 48 кілограмів у класі J2.

Спортсменка із Рівного зазнала прикрої поразки вже у своїй першій сутичці у Парижі. Юлія Іваницька поступилась у чвертьфіналі представниці Туреччини Джахіде Еке 0:1, інформує 24 Канал.

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Третя медаль у дзюдо

Тому на українку чекала втішна сутичка проти суперниці з Індії Кокіли, у якій Іваницька дуже впевнено перемогла 10:0. Українська дзюдоїстка виборола право на участь у бронзовому фіналі, де зустрічалась із китаянкою Лі Ліцін.

На жаль, Юлії Іваницькій не вдалось здобути третю медаль у дзюдо для України у Парижі. Рахунок 0:10 на користь китаянки. Перед нею Наталія Ніколайчик завоювала "золото" у вазі до 48 кілограмів у класі J1, а Анжела Гаврисюк – "бронзу".

Довідка. Юлія Іваницька – чотириразова бронзова призерка Паралімпійських ігор (2008-2020).

У загальному медальному заліку в України залишається 57 медалей.