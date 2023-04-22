Екстренер Баварії несподівано відмовився очолити Челсі

Коло претендентів на посаду головного тренера Челсі скорочується. Фабріціо Романо зробив новий інсайд щодо Юліана Нагельсманна.

Начебто лондонський клуб вів перемовини з 35-річним німецьким наставником. Але останній вийшов із них та не планує очолювати Челсі. Тому слід викреслювати Юліана Нагельсманна зі списку кандидатів на посаду нового головного тренера "аристократів".

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Мінус один кандидат

Цікаво, що колишній наставник мюнхенської Баварії був одним із головних претендентів на цю посаду. Також із цього кола випав іспанець Луїс Енріке. У розширеному списку є ім'я Маурісіо Почеттіно.

Наразі з командою працює Френк Лемпард, який 6 квітня 2023 року повернувся у Челсі. Френк працюватиме з колективом до кінця поточного сезону-2022/2023.

Після повернення Лемпарда "аристократи" не здобули жодної перемоги – зазнали поразки в усіх чотирьох матчах. Останнім фіаско став виліт із Ліги чемпіонів від мадридського Реала.

Челсі після 31-го зіграного матчу йде лише на 11-й позиції в АПЛ, маючи у своєму активі 39 очок.

Що відомо про кар'єру Юліана Нагельсманна