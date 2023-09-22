Поведе "Бундестім" до трофея домашнього Євро-2024: Нагельсманн очолив збірну Німеччини

Нарешті усім чуткам про нового головного тренера збірної Німеччини настав кінець. 22 вересня "Бундестім" очолив колишній наставник Баварії Юліан Нагельсманн.

У ЗМІ фігурувало одразу декілька прізвищ наставників, які могли очолити головну команду Німеччини з футболу. Мова йшла навіть про нинішнього тренера англійського Ліверпуля Юргена Клоппа. Однак тепер все вже вирішено.

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Новий екзамен для молодого спеціаліста

Німецький футбольний союз офіційно оголосив про прихід до керма збірної Юліана Нагельсманна. Спеціаліст змінив у тренерському кріслі Гансі Фліка, якого відправили у відставку після провальних результатів у товариських матчах.

58-річний спеціаліст провів на чолі "Бундестім" 25 поєдинків, у яких збірна здобула 12 перемог при 6 поразках. Ще 7 матчів закінчувались мировими.

12 вересня німецька збірна переграла Францію у товариській грі 2:1, але до цього зазнала трьох поспіль поразок (від Польщі, Японії та Колумбії). Загалом у 2023-му році німці програли у чотирьох із семи зіграних матчах.

Тому 36-річному Нагельсманну потрібно буде повернути національну команду на переможну дорогу. DFB уклав контракт із фахівцем до кінця липня 2024-го. Під його керівництвом збірна зіграє на домашньому Євро-2024.

Тренерський досвід Юліана Нагельсманна

Розпочав свій шлях із скаутської роботи в Аусбурзі.

Із 2010-го по 2019-й працював у структурі іншого німецького клубу Хоффенхайма. Нагельсманн був асистентом головного тренера та очолював юнацькі та першу команди Хоффенхайма.

Із 2019-го по 2021-й був головним наставником Лейпцига.

Влітку 2021 року Нагесльманн очолив Баварію, на чолі якої провів 84 матчі. У березні 2023-го покинув цю посаду мюнхенського клубу.

Привів Баварію до трьох трофеїв.

Протягом жовтня та листопад Німеччина проведе ще три контрольні спаринги, у яких зіграє проти США (14 жовтня), Мексики (18 жовтня) та Австрії (21 листопада).