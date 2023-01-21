Відповідь на гомофобію в боксі: Юбенк прийшов на процедуру зважування із пов'язкою ЛГБТ – відео

Ліам Сміт влаштував скандальну перепалку з опонентом через підозру у нетрадиційній сексуальній орієнтації. У відповідь на це Кріс кинув виклик упередженням суперника.

В ніч з 21 на 22 січня у Манчестері відбудеться гарячий бій. В ринг вийдуть двоє популярних британських боксерів – Кріс Юбенк-молодший та Ліам Сміт.

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Перед поєдинок між опонентами виникла скандальна ситуація. На пресконференції Сміт кілька разів дозволив собі гомофобні жарти на адресу опонента. Ліам зізнався, що не впевнений у традиційній орієнтації Юбенка, адже жодного разу не бачив його з дівчиною.

Відео діалогу Сміта та Юбенка:

Кріс же засудив Ліама за втручання у власне життя і навіть вколов його тим, що краще він буде геєм, ніж буде зраджувати дружині. А вже на процедурі зважування історія отримала продовження.

Юбенк-молодший з'явився на неї із "веселковою" пов'язкою на знак підтримки ЛГБТ-спільноти. У підсумку Сміту прийшлось вибачитись. Британський боксерський союз відкрив справу проти Ліама через його гомофобні вислови.

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Відзначимо, що Юбенк мав ще у жовтні битися із Коннором Бенном, але той провалив допінг-тест перед поєдинком. На рахунку Кріса 32 перемоги у 34-х поєдинках, в тому числі 23 – нокаутом. У свою чергу Сміт виграв 32 з 36-ти своїх боїв (ще була одна нічия та три поразки).