Встановивши новий світовий рекорд Гіннеса: чеський спортсмен простояв у планці близько 10 годин

Йозеф Салек увійшов до списку унікальних людей зі всього світу. Чеський спортсмен видав просто нереальний результат.

Йозеф Салек простояв у планці 9 годин 38 хвилин та 47 секунд. Спортсмен з Чехії зміг переплюнути колишній світовий рекорд.

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Продемонстрував, що не існує ніяких рамок

Йозеф Салек зміг вписати свого ім'я до Книги світових рекордів Гіннеса. Житель Чехії продемонстрував усій планеті свою витривалість, концентрацію, дисципліну та фізичну підготовку. Салек простояв у планці 9 годин 38 хвилин та 47 секунд, що дозволило йому перевершити попередній не менш феноменальний рекорд, який належав Деніелу Скалі. Австралійський спортсмен зумів простояти у планці протягом 9 годин 30 хвилин та 1 секунду.

Йозеф перші кілька годин далися відносно легко, проте через сім 60-хвилинок на його обличчі почала з'являтися неабияка напруга. Згодом чех зізнався, що між сьомою та восьмою годиною в планці у нього почалися запаморочення та сильні болі, але завдяки підтримці оточуючих він зміг подолати критичний стан. Після встановлення рекорду Йозеф видав мотиваційний спіч.

Під час виконання найдовшої планки мені допомогла техніка прийняття. Коли ви приймаєте складність вправи разом із тим фактом, що життя складається не лише з приємних та легких речей, а й із неприємних елементів, стає простіше. Я вірив у себе, люди вірили в мене, і ці сильні почуття злилися докупи і допомогли мені успішно виконати поставлене завдання,

– зауважив Салек.

Відео встановлення рекорду: