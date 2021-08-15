Йовічевіч підтягує карпатівський десант: Гуцуляк – гравець Дніпра-1

Лівий півзахисник Олексій Гуцуляк змінив Десну та Дніпро-1. Футболіст підписав 4-річний контракт.

Поповнення Дніпра-1

Дніпровський клуб зробив черговий трансфер. Цього разу команду Ігоря Йовічевіча підсилив гравець Десни Олексій Гуцуляк, який виступатиме із "9-ю" на спині.

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Хорватський спеціаліст добре знайомий із грою, яку показує Гуцуляк. Вони разом працювали у львівських Карпатах. Наразі невідомо, скільки клуб заплатив за перехід вінгера.

Футболіст атаки виступав за чернігівську команду із січня 2020 року, коли перейшов із Карпат. Безкоштовно гравець Дніпру не міг дістатись.

У Гуцуляка був чинний контракт із Десною, який був розрахований до кінця грудня 2022 року. За даними Transfermarkt, вартість Олексія складає 900 тисяч євро.

Вже у цьому сезоні-2021/2022 встиг провести за клуб із Чернігова два матчі. У минулому сезоні відіграв за Десну 27 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 7 асистів.

Відзначимо, що Дніпро-1 після 4-х турів йде на 5-й позиції у таблиці УПЛ. В останній зустрічі дніпряни вдома здолали Маріуполь (2:1).

Дебютувати за новий клуб Гуцуляк може провести 21 серпня у матчі проти львівського Руху.