Йо**ний чорт, – ексбоєць UFC із США закрив рот спортсмену, який підтримав Путіна

Колишній боєць Брендан Шауб різко відповів бразильському бійцю Пауло Кошті, який схвалив агресію рашистів. Американець показав шанувальнику Володимира Путіна, де його місце.

Заступився за Україну

Бразильський боєць Пауло Кошта назвав Володимира Путіна світовим лідером, який значно сильніший за будь-яких інших президентів країн. У приклад бразилець поставив очільників США та Франції Джо Байдена та Емманюеля Макрона відповідно.

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Цю маячню бразильця не зміг обійти стороною ексбоєць UFC Брендан Шауб. Американець запропонував спершу Кошті подивитись правдиві новини про війну в Україні, а вже потім думати, чи висловлювати свою підтримку тирану Путіну.

Шаубу бридко дивитись на такі заяви деяких бійців змішаних єдиноборств. Американець розповів про жах, який в Україні розпочала російська орда.

Російські військові вбивають вагітних жінок, невинних дітей, бомбардують дитячі садки та лікарні. Він вписався за Путіна. Просто візьми почитай книжку, хлопче. Подивися новини. Ти не можеш вписатися за цього йо**ного чорта. Ти говориш про дійсно погану людину, відповідальну за тисячі життів. Мільйони людей з України стали біженцями у пошуках безпеки,

– відповів Шауб.

Хто такий Пауло Кошта 30-річний бразильський боєць змішаних єдиноборств. Станом на лютий 2022 року посідає високе 4-те місце у рейтингу UFC у середній вазі. Востаннє виходив у клітку у жовтні 2021-го, поступившись за рішенням суддів Марвіну Ветторі.

Що відомо про Брендана Шауба