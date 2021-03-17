Його пропозиція нас не влаштувала, – Усик відмовив Джойсу та запропонував інші умови контракту

Джерело:твітер Олександра Усика
Британська сторона зробила пропозицію Олександру Усику щодо майбутнього поєдинку. Українську команду не влаштували умови, які запропонував суперник.
Олександр Усик привідкрив карти у перемовинах його команди та Джо Джойса. Спершу Олександр Красюк, менеджер Усика, був переконаний, що розподіл гонорару за бій повинен бути 93 на 7 на користь українця. Після цього британська сторона зробила пропозицію у відповідь.
До теми У команді Джойса не оцінили пропозицію Усика про гонорар за бій
У Джойса були відверто здивовані такими числами від української команди, тому вирішили висунути свої умови у відповідь. Але цього разу сума не влаштувала вже українців.
Команда Джойса зробила нам пропозицію. Пропозиція була непридатною, тому ми зробили більш життєздатну зустрічну пропозицію. Джойс не повинен занадто думати про себе і йти в один ряд з усіма іншими. Я прийму остаточне рішення,
– написав Усик.