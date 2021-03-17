Його пропозиція нас не влаштувала, – Усик відмовив Джойсу та запропонував інші умови контракту

Британська сторона зробила пропозицію Олександру Усику щодо майбутнього поєдинку. Українську команду не влаштували умови, які запропонував суперник.

Олександр Усик привідкрив карти у перемовинах його команди та Джо Джойса. Спершу Олександр Красюк, менеджер Усика, був переконаний, що розподіл гонорару за бій повинен бути 93 на 7 на користь українця. Після цього британська сторона зробила пропозицію у відповідь.

До теми У команді Джойса не оцінили пропозицію Усика про гонорар за бій

У Джойса були відверто здивовані такими числами від української команди, тому вирішили висунути свої умови у відповідь. Але цього разу сума не влаштувала вже українців.

Команда Джойса зробила нам пропозицію. Пропозиція була непридатною, тому ми зробили більш життєздатну зустрічну пропозицію. Джойс не повинен занадто думати про себе і йти в один ряд з усіма іншими. Я прийму остаточне рішення,

– написав Усик.

Усик – Джойс: епопея потенційного бою

Спершу наступним суперником український боксер повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.

На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Офіційно про бій повинні були оголосити після підписання контракту про поєдинок між Джошуа та Ф'юрі. За інформацією ESPN, боксери вже уклали угоду на два поєдинки.

Сторони Усика та Джойса все ніяк не можуть дійти до згоди та підписати контракт про бій.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24