Цього ми всі й боялися, – Йоганнес Бьо жорстко відреагував на нововведення IBU

Лідер чоловічої збірної Норвегії з біатлону, Йоганнес Бьо, прокоментував нововведення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Олімпійський чемпіон не задоволений таким рішенням.

Нещодавно Міжнародний союз біатлоністів запровадив нові правила старту в спринтах та індивідуальних гонках на Кубку світу. З сезону-2024/2025 15 найкращих спортсменів загального заліку отримуватимуть стартові номери з 42 по 70.

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Чому незадоволений Бьо-молодший

Такі нововведення було ухвалено з метою утримання і навіть збільшення глядачів, які переглядатимуть біатлонні гонки по телебаченню та в інтернеті.

Однак Йоганнес Бьо не погоджується з новими правилами IBU і вважає, що вони лише нашкодять і зменшать кількість глядачів. В інтерв'ю TV2 він висловив своє невдоволення.

Цього ми всі й боялися. Я думаю, що станеться зворотне. Якщо люди увімкнуть біатлон і не побачать нікого з найкращих, вони перемкнуть канал, і тоді ви втратите глядачів. Ніхто не в змозі чекати 40 хвилин, поки лідери добіжать до лежки. Ми про це говорили,

– розповів Йоганнес Бьо.

Довідка. До нововведень провідні біатлоністи могли самі вибирати для старту зручну для себе групу.

Відзначимо, що Кубок світу-2024/2025 розпочнеться 30 листопада з етапу у фінському Контіолахті.