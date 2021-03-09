Йоахім Льов покине збірну Німеччини після Євро-2020

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов покине команду після Чемпіонату Європи. Рішення тренера підтримали у Німецькому футбольному союзі.

Йоахім Льов сам звернувся з проханням розірвати свою угоду, яка діяла до кінця 2022 року. Останнім турніром, який Льов проведе на чолі збірної Німеччини, стане Євро-2020.

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"Я роблю цей крок дуже усвідомлено, сповнений гордості та величезної вдячності, але водночас продовжую бути дуже мотивованим, коли справа доходить до майбутнього чемпіонату Європи. Гордий, тому що для мене це щось особливе та було честю працювати для своєї країни. І тому, що я майже 17 років працював з найкращими футболістами країни та підтримував їх у їх розвитку. У мене є великі тріумфи та болісні поразки, але перш за все багато чудових і чарівних моментів – не лише перемога на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії", – заявив Йоахім Льов.

У Німецькому футбольному союзі подякували Льову за роботу. А також за те, що дає час, щоб знайти нового наставника для команди.