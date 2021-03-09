Йоахім Льов покине збірну Німеччини після Євро-2020

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов покине команду після Чемпіонату Європи. Рішення тренера підтримали у Німецькому футбольному союзі.
Йоахім Льов сам звернувся з проханням розірвати свою угоду, яка діяла до кінця 2022 року. Останнім турніром, який Льов проведе на чолі збірної Німеччини, стане Євро-2020.
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"Я роблю цей крок дуже усвідомлено, сповнений гордості та величезної вдячності, але водночас продовжую бути дуже мотивованим, коли справа доходить до майбутнього чемпіонату Європи. Гордий, тому що для мене це щось особливе та було честю працювати для своєї країни. І тому, що я майже 17 років працював з найкращими футболістами країни та підтримував їх у їх розвитку. У мене є великі тріумфи та болісні поразки, але перш за все багато чудових і чарівних моментів – не лише перемога на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії", – заявив Йоахім Льов.
У Німецькому футбольному союзі подякували Льову за роботу. А також за те, що дає час, щоб знайти нового наставника для команди.
- Варто відзначити, що окрім виступів на Євро-2020, збірна Німеччини під керівництвом Льова розпочне відбір на чемпіонат світу 2022 року. У березні команда зіграє три перші матчі – проти Ісландії, Румунії та Північної Македонії. Також у їх групі Ліхтенштейн та Вірменія, але матчі з цими збірними відбудуться вже осінню 2021 року.
- На Євро-2020 збірна Німеччини виступить у групі з Францією, Португалією та Угорщиною.
- Льов працює зі збірною Німеччини з 2004 року. Тоді він був помічником головного тренера Юргена Клінсмана. У 2006 році Льов особисто очолив збірну.
- Під його керівництвом збірна Німеччини у 2014 році стала чемпіоном світу. За чотири роки до того, у 2010 році, він здобув бронзові нагороди Мундіалю. А у 2008 році поступився у фіналі Євро, посівши лише друге місце.
- Льов чотири рази зіграв проти збірної України як головний тренер Die Mannschaft. Вперше це сталося 11 листопада 2011 року, коли збірна Німеччини приїхала на відкриття НСК "Олімпійський" після реконструкції. Цей матч закінчився внічию 3:3.
- Згодом наші команди зустрілися на Євро-2016, і німці перемогли 2:0.
- Ще два матчі відбулися у 2020 році в рамках Ліги націй. Німеччина перемогла в обох матчах.