Їжа скінчилася на третю добу: ексфутболіст Динамо ховався у підвалі будинку у Гостомелі 15 днів

Колишній гравець Динамо та збірної України Владислав Ващук на початку війни опинився в епіцентрі бойових дій – він разом з дітьми перебував у своєму будинку в Гостомелі, коли його атакували російські війська.

Футболіст Ващук розповів, що з першого дня перебував у підвалі свого будинку протягом 15 днів.

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"Намагався, щоби діти психологічно не надломилися. Відволікав їх через гумор, треба було їх якось підтримувати", – розповів він.

Спортсмен розповів, що вижити йому та дітям допомогли сусіди, які надали йому харчові продукти, бо їжа в його родині закінчилась на третю добу. Після звільнення з підвалу футболіст розповів, що купив собі солодощів, бо не знав, як реагувати після дефіциту продуктів.

Переживали, що не вдалося виїхати, коли замінували міст дорогою з Гостомеля на Бучу. Наступного дня вирішили пробиватися, психанули, можна сказати. За п'ять хвилин утворилася колона машин – і в дорогу. Їхали через центр Гостомелю, там усе розбито, стовпи електропередач валяються… Російські блокпости проїхали без проблем, виїхали на житомирську трасу, потім – на Білогородку. Дорога зайняла майже цілий день,

– сказав Ващук.

27 лютого Ващук повідомляв, що перебуває у Гостомелі у підвалі з дітьми, ховаючись від обстрілів.