Їхав підписувати контракт з Металістом: український воротар змінив м'яч на зброю

Голкіпер Микита Федотов також взявся боронити землі України від російських окупантів. Воротар вирушив до України на перегляд до Металіста, але початок російського наступу змінив його плани.

Змінив м'яч на зброю

Федотов мав шанси розпочати нову сторінку молодої кар'єри у складі харківського Металіста. Але життя всієї країни на 180 градусів перевернув напад російських окупантів.

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Голкіпер, не вагаючись, взяв до рук зброю. Ба більше – активну участь в обороні від "руського міра" бере вся його родина.

"Я їхав із Мукачевого до Харкова – підписувати контракт з Металістом. Угода вже була готовою – про це мені написали о першій ночі, тож я сів у потяг. О сьомій ранку зателефонував батько – він у мене військовий, пройшов АТО і Афганістан. "Синок, почалася війна".

Сім'я у паніці, а я у вагоні. Приїхав до Дніпра і прийняв для себе рішення, що буду пліч-о-пліч з батьком. У лави ЗСУ вступити не міг, бо не маю бойового досвіду, тож записався у територіальну оборону. Мені видали зброю, виконую поставлені завдання", – заявив Федотов.



Микита Федотов / Фото facebook.com/narodnaarmy/

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