Їх не зупинити: Пакета забиває четвертий гол Бразилії у матчі з Південною Кореєю

На 36 хвилині матчу Лукас Пакета зробив свій внесок у знищення Південної Кореї. Побиття азіатів продовжується.

Збірна Бразилії не в змозі зупинитись. На 36 хвилині матчу вони провели масову атаку на ворота збірної Південної Кореї. Після "черпачка" від Вінісіуса, Лукас Пакета підібрав м'яч у штрафному майданчику суперника та майстерно змінує цифри на табло на 4:0, пише 24 канал.

Гол Бразилії: