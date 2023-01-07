Країни Європи бойкотуватимуть Олімпіаду-2024 в Парижі, якщо там буде Росія

Російська Федерація продовжує терор проти України. Тож голоси бажаючих повернути спортсменів держави-агресора до олімпійських змагань виглядають недоречними.

Російське керівництво завжди використовувало спорт як інструмент своєї злочинної пропаганди. Доказом цього слугує участь російських атлетів у різноманітних акціях влади, які відверто підтримують агресію проти України.

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Тому переважна більшість європейських країн виступає проти допуску росіян до Олімпіади-2024. Вони готові піти на крайні міри, навіть до бойкоту ОІ.

Путін одержимий спортивним тріумфом

Колишній член норвезького МОК та організатор Олімпіади-1994 в Ліллехаммері Герхард Гейберг розповів "голубам миру", чому європейські країни вирішили бойкотувати Париж-2024.

"Розробляти план прийнятних умов для включення російських спортсменів занадто рано, оскільки союзники України, як і вся Європа, цілком виправдані у своїй стурбованості.

Потрібно більше інформації про Путіна та його воєначальників, які все ще надзвичайно агресивні. Лідерам Олімпійської ради Азії ще занадто рано досліджувати можливі шляхи для російської інтеграції.

Так, сусіди України цілком можуть піти на бойкот. Заходу не варто наважуватися йти в цьому хибному напрямку.

Путін одержимий спортивним тріумфом. Виключення Росії з Олімпіади-2024 може змусити його прикласти руку до завершення нестримного тероризму", – заявив Гейберг.

Нагадаємо, раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявляв, що він підтримує участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі. При цьому він наголосив, що такої ж позиції дотримується президент Франції Еммануель Макрон. Вони вважають, що спортсменів з Росії та Білорусі, які не причетні до звірств в Україні, можна допустити до ОІ.

Після Першої світової війни Німеччина та Австрія були відсторонені від участі в Олімпійських іграх в Антверпені у 1920 році, а після Другої світової Німеччина та Японія були недопущені до Ігор у Лондоні у 1948 році.