Українці завоювали дві нагороди у тайському боксі на Європейських іграх-2023

У польскому Кракові тривають III Європейські ігри. У шостий змагальний день українські спортсмени завоювали дві бронзові медалі у тайському боксі.

Українці Анастасія Михайленко та Владислав Микитась стали бронзовими призерами Європейських ігор. Тепер на рахунку збірної України вже 24 медалі, пише 24 Канал.

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Бронзовий дубль українців

Владислав Микитась виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів у тайському боксі, або муа-тай. Український спортсмен дійшов до півфіналу особистого турніру, де зустрівся з представником Туреччини. У конкурентному поєдинку Владислав поступився 28:29. Таким чином, Микитась став бронзовим призером Євроігор-2023.

У ваговій категорії до 51 кілограмів серед жінок змагалася українка Анастасія Михайленко. У чвертьфіналі наша спортсменка впевнено перемогла італійку Джессіку Мелоні (30:27), гарантувавши потрапляння на п'єдестал.

У півфінальному поєдинку Анастасія поступилась представниці Польщі Роксані Даргель – 28:29. У підсумку Михайленко здобула для України "бронзу".

Зазначимо, що у медальному заліку збірна України утримує третю сходинку. На рахунку наших спортсменів 24 медалі, в тому числі 11 золотих, 7 срібних та 6 бронзових.