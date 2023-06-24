Неймовірна Бех-Романчук здобула своє перше "золото" на Європейських іграх

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук принесла дев'яту золоту медаль нашій команді. Жодній з учасниць змагань з потрійного стрибка не вдалося перевершити результат українки.

Українські легкоатлети здобули четверту медаль на Європейських іграх. Чемпіонкою змагань в потрійному стрибку стала Марина Бех-Романчук, пише 24 Канал.

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Марина свій найкращий результат із спробою на 14,58 метра встановила ще 21 червня під час змагань у другому дивізіоні. Проте розподіл нагород відбувся лише за підсумками елітної ліги.

Змагання першого дивізіону виграла Тугба Данішмаз з Туреччини зі стрибком на 14,16 метра. Проте вона не змогла перевершити результат української легкоатлетки. "Бронза" дісталася італійці Оттавії Честонаро.

Європейські ігри. Потрійний стрибок (жінки) — загальний залік

Марина Бех-Романчук (Україна, другий дивізіон) — 14,58 метра Тугба Данішмаз (Туреччина, перший дивізіон) — 14,16 Оттавія Честонаро (Італія, перший дивізіон) — 14,09

Зазначимо, що Бех-Романчук вперше виграла особисте "золото" Європейських ігор. У 2019 році українка здобула "бронзу".

Таким чином, українські легкоатлети здобули 4 медалі на Євроіграх-2023.

Медалі України в легкій атлетиці

"Золото": Наталія Кроль (800 м), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок)

"Срібло": Михайло Кохан (метання молота)

"Бронза": Владислав Шепелєв (потрійний стрибок)

В загальному медальному заліку Україна займає третю сходинку за Іспанією та Італією. На рахунку наших атлетів 18 нагород: "золото" – 9, "срібло" – 6, "бронза" – 3.