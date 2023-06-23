Вольова перемога українця: Андрій Заплітний став чемпіоном Європейських ігор з карате

Збірна України поповнила свій медальний доробок ще двома нагородами. Андрій Заплітний та Аніта Серьогіна здобули "золото" та "срібло" в змаганнях з карате.

23 червня відбулися останні фінали змагань з карате в рамках ІІІ Європейських ігор-2023. Нагороди збірній України принесли Андрій Заплітний та Аніта Серьогіна, пише 24 Канал.

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Друге "золото" України в карате

21-річний каратист з Чернівців змагався у ваговій категорії до 75 кілограмів. У фінальній сутичці Заплітному протистояв італієць Даніеле де Віво, якого він переміг на груповій стадії (3:0). Проте золотий фінал не виявився простим.

Заплітний здобув перемогу завдяки додатковим показникам за рівного рахунку 3:3 та вперше в кар'єрі виборов "золото" Європейських ігор.

Чоловіки, до 75 кг: Даніеле де Віво (Італія) – Андрій Заплітний (Україна) 3:3

Ще одну нагороду здобула Аніта Серьогіна. 33-річна спортсменка у фіналі в рівній боротьбі поступилася чинній чемпіонці Європи Рім Хаміс з Німеччини (2:2).

Жінки, до 61 кг: Рім Хаміс (Німеччина) – Аніта Серьогіна (Україна) 2:2

Таким чином, наші каратисти завершили змагання на Європейських іграх з 4 медалями. По одній золотій нагороді завоювали Анжеліка Терлюга та Андрій Заплітний, "срібло" у Аніти Серьогіної, а "бронза" у Нікіти Філіпова.

. Загалом українські спортсмени завоювали вже 11 медалей на Європейських іграх: 5 – золотих, 3 – срібні, 3 – бронзові. У медальному заліку збірна України займає друге місце за Італією, на рахунку якої 19 нагород.