За крок до камбеку: жіноча збірна України з волейболу закінчила виступи на Євро – відео

На чемпіонаті Європи з волейболу серед жінок закінчилися матчі 1/8 фіналу. Цю стадію закривав поєдинок збірних України та Чехії.

Чехія (Ж) – Україна (Ж) 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25. 15:12)

Підопічні Івана Пєткова пройшли до плей-офф на жіночому Євро за результатами групового раунду. Його українські волейболістки закінчили з трьома перемогами, посівши третє місце, пропустивши вперед Сербію та Польщу, пише 24 канал.

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До перемоги не вистачило зовсім трішки

Україна проводила змагання у статусі переможців Золотої Євроліги. Суперниць по 1/8 фіналу чемпіонату Європи українки перегравали двічі у півфіналі тріумфальних змагань. Проте на Євро свій успіх повторити не вдалося.

Матч Україна – Чехія був останній на стадії 1/8 фіналу. То ж українки знали потенційних суперниць у чвертьфіналі – ними мали стали сербки, які у трьох сетах переграли Швецію. Але взяти реванш на турнірі за поразку на груповому етапі не вийде. Українки на тай-брейку поступилися команді Чехії та припинили виступи на чемпіонаті Європи.

Матч розпочався для "синьо-жовтих" дуже складно. У першому сеті Україна програвала Чехії з різницею у сім очок, однак була дуже близька до камбеку. Українські дівчата змогли рахунок 11:18 перетворити на 19:20, але фінальний ривок не вдався. У результаті 22:25.

Друга партія мала схожий сценарій за драматургією. Вона була більш близькою по рахунку протягом більшої своєї частини, але фінал – ідентичний. Команда Пєткова вигравала 16:15, після чого віддала 6 поспіль очок і намагалася героїчно відігратися. Їй иайже це вдалося, адже рахунок став 21:22, але на більше сил не вистачило, усе ті ж – 22:25.

Коли вже здавалося, що шансів немає, українки запалили. У третьому сеті після рахунку 14:14 наші дівчата увімкнулися на повну та оформили комфортну перемогу – 25:20, а наступному просто не помітили суперниць – 25:10.

То ж все вирішувалося на тай-брейку. Українки його почали краще й вийшли вперед з рахунком 3:1, але далі розвинути успіх не вдалося, на жаль. Чешки зробили неймовірний ривок й перетворили його на 4:9 для України. Маючи 5 матчболів вони ледь не втратили перевагу, але дива не сталося. Фінальний рахунок 12:15, що означає виліт зі змагань для України та повторення результату минулого Євро, де наші дівчата також зупинилися на стадії 1/8 фіналу.

. Найкращим результатом жіночої збірної України з волейболу є "бронза" на Євро-1993. Тоді у матчі за медаль українки переграли Італію з рахунком 3:1.

Наступним турніром, де зіграє збірна України, стане світовий кваліфікаційний турнір на Олімпіаду. Він проводитеметься з 16 до 24 вересня у Китаї. Україна потрапила до групи разом із Сербією, Нідерландами, Китаєм, Чехією, Домініканською Республікою, Канадою та Мексикою. Дві найкращі команди кваліфікуються на Ігри у Парижі.

Дивіться огляд матчу між жіночими збірними Чехії та України