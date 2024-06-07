Список бійців Реброва: збірна України оголосила заявку на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку гравців на чемпіонат Європи. До команди потрапили всі найсильніші футболісти, на яких коуч розраховував раніше.

Вже за тиждень, 14 червня, в Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. Серед 24-х учасників змагання буде і збірна України, яку очолює Сергій Ребров.

До теми Офіційно: Мінспорту затвердило склад делегації збірної України на Євро-2024

Хто поїде на Євро-2024

В УЄФА завершився дедлайн подачі заявок на турнір. Кожна збірна могла включити до свого списку 26 гравців, серед яких троє кіперів. Наша збірна також подала заявку гравців на Євро-2024.

До неї потрапили ті ж гравці, що і були викликані Ребровим на товариські матчі у червні. Від травми оговтався Віталій Миколенко, тому Україна зможе розраховувати на захисника Евертона на чемпіонаті Європи.

ВОРОТАРІ 1. Георгій Бущан (Динамо)

12. Анатолій Трубін (Бенфіка)

23. Андрій Лунін (Реал) ЗАХИСНИКИ 2. Юхим Конопля (Шахтар)

3. Олександр Сваток (Дніпро-1)

4. Максим Таловєров (ЛАСК)

13. Ілля Забарний (Борнмут)

16. Віталій Миколенко (Евертон)

21. Валерій Бондар (Шахтар)

22. Микола Матвієнко (Шахтар)

24. Олександр Тимчик (Динамо)

26. Богдан Михайліченко (Полісся) ПІВЗАХИСНИКИ 5. Сергій Сидорчук (Вестерло)

6. Тарас Степаненко (Шахтар)

8. Руслан Маліновський (Дженоа)

14. Георгій Судаков (Шахтар)

15. Віктор Циганков (Жирона)

17. Олександр Зінченко (Арсенал)

18. Володимир Бражко (Динамо)

19. Микола Шапаренко (Динамо)

20. Олександр Зубков (Шахтар) НАПАДНИКИ 7. Андрій Ярмоленко (Динамо)

9. Роман Яремчук (Валенсія)

10. Михайло Мудрик (Челсі)

11. Артем Довбик (Жирона)

25. Владислав Ванат (Динамо)

Читайте також Футбольне свято для уболівальників: хто транслюватиме матчі Євро-2024 в Україні

Збірна України потрапила в групу Е. Суперниками нашої команди на цій стадії стануть Бельгія, Румунія та Словаччина. До 1/8 фіналу вийдуть 1-2 місця кожного квартету, а також чотири найкращі збірні з тих, які посіли в групах треті місця. Календар "синьо-жовтих" у групі наступний: