Одноклубник Забарного та зірка Ліверпуля: перша збірна оприлюднила заявку на Євро-2024

Рівно місяць залишається до старту чемпіонату Європи-2024 з футболу. Збірна Угорщини першою з учасників турніру оприлюднила заявку.

Список гравців опублікувала Угорська федерація футболу. Згідно з новими правилами УЄФА, у складі команди Марко Россі 26 футболістів.

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Хто потрапив до заявки Угорщини

У Німеччину поїдуть дев'ять представників чемпіонату Угорщини. Решта гравців представляють закордонні чемпіонати. Серед них хавбек Ліверпуля Домінік Собослаї, який у відборі на Євро забив чотири м'ячі, одноклубник Іллі Забарного по Борнмуту Мілош Керкеш, капітан Лейпціга Віллі Орбан та багато інших відомих футболістів.

Склад збірної Угорщини на ЧЄ-2024

Воротарі: Дібус Денеш (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг, Німеччина), Петер Саппанош (Пакш)

Дібус Денеш (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг, Німеччина), Петер Саппанош (Пакш) Захисники: Ботонд Балог (Парма, Італія), Ендре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардай (Герта, Німеччина), Аттіла Фіола (Фехервар), Адам Ланг (Омонія, Кіпр), Віллі Орбан (Лейпциг, Німеччина), Аттіла Салаї (Фрайбург, Німеччина)

Ботонд Балог (Парма, Італія), Ендре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардай (Герта, Німеччина), Аттіла Фіола (Фехервар), Адам Ланг (Омонія, Кіпр), Віллі Орбан (Лейпциг, Німеччина), Аттіла Салаї (Фрайбург, Німеччина) Півзахисники: Болла Бендегуз (Серветт, Швейцарія), Міхай Ката (МТК), Мілош Керкеш (Борнмут, Англія), Ласло Кляйнгайслер (Спліт, Хорватія), Адам Надь (Спеція, Італія), Надь Жолт (Академія Пушкаша), Лоїк Него (Гавр, Франція), Андраш Шафер (Уніон, Німеччина), Каллум Стайлз (Сандерленд, Англія)

Болла Бендегуз (Серветт, Швейцарія), Міхай Ката (МТК), Мілош Керкеш (Борнмут, Англія), Ласло Кляйнгайслер (Спліт, Хорватія), Адам Надь (Спеція, Італія), Надь Жолт (Академія Пушкаша), Лоїк Него (Гавр, Франція), Андраш Шафер (Уніон, Німеччина), Каллум Стайлз (Сандерленд, Англія) Нападники: Мартін Адам (Ульсан ХД, Республіка Корея), Кевін Чобот (Уйпешт), Даніель Газдаг (Філадельфія Юніон, США), Крістофер Хорват (Кечкемет), Роланд Шаллаї (Фрайбург, Німеччина), Домінік Собослаї (Ліверпуль, Англія), Барнабаш Варга (Ференцварош)

З ким гратиме Угорщина на Євро-2024

Команда італійського тренера Марко Россі зіграє на ЧЄ-2024 в одній групі з господарями турніру Німеччиною, Шотландією та Швейцарією.

У першому турі угорці зустрінуться зі Швейцарією. Їхній поєдинок відбудеться 15 червня. З Німеччиною Угорщина проведе поєдинок 19 червня, а 23 червня завершать груповий турнір матчем зі Шотландією.