Ворожої символіки не буде: на Євро-2024 заборонили прапор Росії

Організатори головної фан-зони Євро-2024 заборонили використання російських, ізраїльських та палестинських прапорів. Заборона поширюється лише на матчі, які будуть проходити в Берліні.

Задля уникнення конфліктів у фан-зонах на стадіоні будуть проводитись додаткові заходи безпеки. Відтак на прапори Росії, Ізраїлю та Палестини наклали заборони.

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Додаткові заходи безпеки на Євро-2024 на матчі у Берліні

Директор компанії, яка займатиметься операційним управлінням фан-зони, Моріц ван Дюльмен заявив, що на матчах у Берліні буде дозволено лише національну символіку країн-учасниць турніру.

Всі національні прапори країн-учасниць, звичайно, дозволені – це частина чемпіонату. Ми просимо залишити всі інші прапори вдома. Чемпіонат Європи з футболу – це не місце для інших видів мітингів. У цьому випадку ми хочемо промотувати футбол як гру,

– розповів Дюльмен.

Нагадаємо, що Німеччина посилює заходи безпеки на період Євро-2024. Зокрема підвищений захист буде поширений і на українську збірну та її вболівальників.

Чемпіонат Європи з футболу триватиме з 14 червня до 14 липня.